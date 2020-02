L’annullamento dei carnevali in programma da oggi in Ticino, una delle tre misure preventive decretate ieri dal Consiglio di Stato in seguito all’allarme-coronavirus, preoccupa a Biasca per le conseguenze economiche che sicuramente avrà su gruppi e ristoratori, oltre che sulla società organizzatrice stessa. Nel borgo della Riviera i bagordi erano previsti proprio nel weekend, e costituiscono uno degli eventi di questo genere principali in Ticino. Con un giro d’affari e un coinvolgimento di persone e volontari non indifferente. Il tema è giunto stamattina sul tavolo del Municipio, interpellato dal consigliere comunale Franco Sprugasci del gruppo Abiasca. Il quale chiede all’Esecutivo guidato dal sindaco Loris Galbusera se non ritenga possibile, «vista l’eccezionalità della situazione creatasi, coprire parte dei mancati guadagni con fondi comunali». Contattato dal CdT, Sprugasci precisa che la misura riguarderebbe le compagini basate sul volontariato e anche la società organizzatrice, ma non gli esercenti, rappresentando essi attività di carattere commerciale.