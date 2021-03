«Il Municipio di Bellinzona faccia pressione a favore delle Officine FFS»

«Riconoscendo le preoccupazioni della Commissione del personale e dei sindacati, si sollecita il Municipio ad intervenire presso FFS affinché almeno nella fase di transizione di qui al 2026 sia conservata la manutenzione dei carri merci in Ticino». Dopo che di recente i rappresentanti del personale hanno espresso la loro preoccupazione a seguito dell’annunciata rinuncia da parte delle FFS della manutenzione dei carri merci nello stabilimento cittadino già dall’ottobre del 2022, anziché nel 2026 in contemporanea con il trasloco a Castione, il Consiglio comunale di Bellinzona ha votato stasera a larghissima maggioranza una risoluzione proposta dai quattro capigruppo dei partiti rappresentati in Municipio. Nella stessa si invitano le FFS a presentare in tempi brevi il piano industriale dettagliato del nuovo stabilimento di Castione, rivendicazione che la Commissione del personale ripete da anni. Al contempo, la risoluzione invita l’Esecutivo a seguire gli sviluppi dello stesso progetto «esercitando le necessarie pressioni affinché» nelle future Officine «sia creato il maggior numero di posti di lavoro possibile, anche superiore a quello indicato nell’accordo del dicembre 2017» quando era stato presentato l’accordo tra le stesse FFS, la Città ed il Consiglio di Stato.

Le premesse

La risoluzione votata nelle battute iniziali dell’ultima seduta prima delle elezioni è stata pensata negli scorsi giorni come risposta «istituzionale» al testo «originale» proposta dal Movimento per il socialismo a fine febbraio. Anche in quest’ultima si proponeva al Legislativo di chiedere alle FFS di rinunciare alla dismissione dei carri e di presentare il piano industriale relativo a Castione. Ma gli altri partiti non hanno condiviso le premesse dell’MPS, ritenute troppo radicali. Motivo per cui hanno appunto deciso di proporre una risoluzione alternativa «all’insegna del dialogo e collaborazione tra la Città e gli enti pubblici e parapubblici», per usare le parole di Fabio Käppeli (PLR). Una modalità d’intervento moderata che emerge bene dal testo, in cui si ricorda come le FFS abbiano scelto di abbandonare i carri (oggi fetta della torta ristretta alle Officine) per far posto alla manutenzione della flotta Astoro, e che le FFS hanno promesso un avveniristico nuovo stabilimento a Castione, con un’occupazione dignitosa dopo un investimento di 360 milioni di franchi che potrebbe lievitare a 400.