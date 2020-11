«Il Municipio ha rinunciato a partecipare a un Gruppo di lavoro sul tema in considerazione del fatto che, con un chiaro gesto di sfiducia nei suoi confronti, nella preparazione del rapporto la Commissione non ha ritenuto di doverlo informare su quanto si stava valutando». L’Esecutivo di Faido, nel chiedere al Legislativo un credito di 1,55 milioni di franchi, non le manda a dire sulla procedura che ha portato all’approvazione, lo scorso 26 ottobre contro il suo parere, della mozione firmata da 17 consiglieri comunali PPD-PLR che chiedeva al Municipio di attivarsi per acquistare la Casa San Vincenzo da destinare a usi pubblici (dopo che da tempo non viene più utilizzata come casa di riposo per le suore vincenziane). Nel messaggio firmato negli scorsi giorni l’Esecutivo sottolinea pure che...