«Il Municipio faccia dietrofront». Pur affermando di comprendere «le difficoltà imposte dalle norme cantonali» in materia, la maggioranza della Commissione della Gestione boccia completamente il previsto aumento della tassa basa sui rifiuti proposta dal Municipio di Bellinzona nell’ambito del Preventivo 2022, all’esame del Legislativo entro Natale. Come noto, si prevede in particolare di aumentare la tassa delle persone fisiche da 80 a 150 franchi all’anno, quasi un raddoppio che ha fatto storcere il naso un po’ ovunque e che secondo l’Esecutivo non solo contribuisce a migliorare le finanze in difficoltà ma è anche dovuto per adeguarsi alle citate normative cantonali. La Gestione (relatrice Silvia Gada, Giuseppe Sergi e Brenno Martignoni Polti non hanno firmato mentre Sacha Gobbi l’ha fatto con riserva) chiede dunque un dietrofront, rivedendo entro giugno 2022 il Regolamento sui rifiuti «o quantomeno l’ordinanza municipale». Concretamente si suggerisce una tassa differenziata per le persone fisiche e soprattutto per le attività economiche. Si chiede inoltre di coinvolgere la Commissione consultiva ed il Gruppo di lavoro interno, tenendo informato il Consiglio comunale.