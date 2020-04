Il Municipio di Bellinzona ha già fatto tanto per aiutare cittadini e commercianti colpiti dalla crisi generata dal coronavirus. E ora i consiglieri comunali dei Verdi Ronnie David e Marco Noi chiedono, attraverso un’interrogazione, un ulteriore sforzo, dei «sostegni su quelle spese fisse che premono mensilmente sul budget delle famiglie». Ad esempio, parlando dell’Azienda multiservizi cittadina, degli sconti sulle tasse base e sul costo di energia ed acqua.

All’Esecutivo si domanda inoltre se è ipotizzabile una riduzione della tassa dei rifiuti. E, ancora: «Non ritiene opportuno anche a livello comunale sensibilizzare i locatori a concedere ai propri locatari riduzioni o addirittura esenzioni circostanziate sulle pigioni d’affitto? Intravvede eventualmente la possibilità di periodicamente inviare a tutti i fuochi per la durata della crisi una lettera con tutte le informazioni necessarie e utili (ad es. inviti alla popolazione, inviti ai locatori, informazioni utili con recapiti telefonici e mail, ...) per far fronte all’emergenza?».