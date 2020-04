È entrato ufficialmente in carica per la nuova legislatura (2020-2024) l’Esecutivo di Isone. Una sola lista civica, denominata Isone 2020, ha presentato le proprie candidature, di conseguenza le elezioni sono avvenute in forma tacita. Alla carica di sindaco è stato nominato ancora Davide Buloncelli mentre i municipali, tutti riconfermati, sono Sonja Chevrel, Andrea Fabiano, Elena Galli, e Nadir Regazzoni. La particolarità di questo momento, fortemente condizionato dalla pandemia da coronavirus, non ha permesso di svolgere la cerimonia di insediamento secondo usi e costumi abituali. Ma si è comunque tenuta, nel rispetto delle misure di sicurezza, con i discorsi di rito, seguiti dal rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e alla presenza del Giudice di pace Roberto Benaglia e del supplente Pierre Zanelli.

Nell’agenda del Municipio proseguono i progetti e i cantieri aperti durante la scorsa legislatura: come il risanamento dello stabile scolastico, il proseguimento della messa in opera del piano di smaltimento delle acque, lo studio per la gestione dell’acqua potabile solo per citare alcuni progetti.

A giugno i consiglieri

Il prossimo 3 giugno, situazione sanitaria permettendo, toccherà anche ai Consiglieri comunali dichiarare fedeltà alle costituzioni ed alle leggi. Anche per loro l’elezione è avvenuta in forma tacita e anche in questo caso è stata presentata unicamente la lista civica Isone 2020.