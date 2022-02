Dopo oltre un anno di chiusura forzata a causa della pandemia, il Museo Mondascia riapre. «Non siamo stati inattivi, anzi la chiusura del museo ci ha permesso l’esecuzione di grandi lavori di manutenzione e rinnovamento agli immobili e strutture in generale», si apprende in una nota stampa.

A partire dal primo marzo il museo riprende ogni attività usuale, come le visite, la ristorazione e i grandi eventi. L’8 marzo per gli amanti della storia militare, le attività inizieranno con la conferenza Trafalgar 1805. La battaglia degli ammiragli che avrà come relatore il presidente del museo Osvaldo Grossi. Gli appuntamenti poi continueranno in aprile con il panzer day, una giornata con i carri cingolati; in maggio ci sarà la marcia generale Guisan, una prima sulla distanza di dieci e venti chilometri aperta a tutti. A seguire, il Mondascia military show e la borsa delle armi, anche questa una novità proposta per la prima volta.