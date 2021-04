Dopo la pausa invernale, il Museo Moesano riprende l’attività e riapre gli spazi di Palazzo Viscardi a San Vittore con una giornata di porte aperte in programma domenica 18 aprile dalle 14 alle 17. Oltre alle sezioni permanenti del museo, il pubblico potrà visitare la nuova mostra temporanea intitolata «I lavori del passato al ritmo delle stagioni». Attingendo alle collezioni etnografiche e a prestiti di privati, si è voluto documentare con oggetti, attrezzi e ricostruzioni alcuni lavori agricoli tradizionali che si svolgevano in primavera e in estate. Il tutto è articolato intorno a tre nuclei tematici: la coltivazione della vigna, la fienagione e l’attività casearia sugli alpeggi. La mostra sarà accessibile durante gli orari d’apertura del museo (mercoledì, venerdì e domenica dalle 14 alle 17) fino al 20 giugno.

Questa iniziativa avrà un seguito logico in ottobre, con una mostra dedicata ai lavori agricoli che si svolgevano in autunno e in inverno. Le misure sanitarie impediscono per ora di organizzare eventi, manifestazioni e visite guidate e obbligano a contingentare l’accesso agli spazi; eccezioni sono possibili solo per scolaresche e giovani fino a 20 anni. I visitatori sono pregati di conformarsi alle istruzioni dei responsabili del museo. Maggiori informazioni su www.museomoesano.ch e sulla pagina Facebook.