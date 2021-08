«Non ci perdiamo certo d’animo e confidiamo nella rimanente stagione estiva e in un buon inizio autunno». Gli Amici del Nara, dopo aver vissuto come tutti noi una prima parte d’estate particolarmente umida, non vuole mollare e sottolineano che gli eventi proposti sinora hanno comunque avuto successo. Nelle prossime settimane vi saranno altre proposte. A partire da sabato 14 agosto quando torna Ul Gir di Alp, a cui si invita ad iscriversi (www.ulgirdialp.ch). A fine mese, domenica 29 agosto si svolgerà il tradizionale Blenio Festival, una giornata all’insegna della convivialità, del buon cibo e con l’opportunità di acquistare prodotti a della regione. Gradito ospite sarà Andrej Drukarov, giovane rampante campione di sci con un forte legame con la Valle del Sole. A settembre, e per la precisione sabato 11, dopo due anni di pausa forzata verrà poi riproposta la cena di sostegno (i dettagli seguiranno), mentre sabato 25 settembre, sul comprensorio del Nara, transiterà la 23.esima del Rally del Ticino. Domenica 10 ottobre la stagione estiva si concluderà con la Na Raidata 4 Autumn Edition, giornata dedicata agli amanti delle MTB che potranno sfruttare al meglio i nostri conosciuti tracciati, fino al fondovalle.