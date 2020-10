Precisiamo subito che la «stagione della COVID-19» al Nara non è andata così male. Purtroppo quella di cui si è discusso ieri sera a Biasca era la precedente (2018-2019), durante la quale il ghiaccio ha fatto più danni del virus che sarebbe arrivato subito dopo. E quella sì che è andata male, erodendo il capitale sociale per coprire il deficit corrente. Nell’aula polivalente delle Medie di Biasca la vecchia guardia degli Amici del Nara era ben rappresentata, da Matteo Baggi (dimissionario) a Fabio Mandioni (ex direttore). La composizione del Consiglio di amministrazione di quella che viene chiamata ANSA (Amici Nara società anonima) ha decisamente cambiato volto. Il presidente Remo Signorelli ha dato le dimissioni in agosto e non si è presentato. In sua sostituzione vi era Matteo Milani e sono...