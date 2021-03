Ed è evidente che «la stazione del Nara è uno degli importanti tasselli di queste future nuove offerte, che dovranno estendersi sulle quattro stagioni» rileva l’Esecutivo di Acquarossa nel messaggio con il quale chiede al Consiglio comunale un credito di 112.000 franchi necessario ad allestire un Piano di indirizzo finalizzato al rilancio della stazione i cui impianti sono di proprietà del Comune di Acquarossa. Per questo lavoro, d’intesa con l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), il Municipio «ha identificato nello studio di progettazione e consulenza multidisciplinare Comal.ch di Arbedo-Bellinzona un partner che può vantare la giusta esperienza e conoscenza in ambito di nuove offerte di sviluppo socioeconomico, turistiche e sportive. Tra i diversi progetti ha recentemente collaborato con l’alta valle per la valorizzazione del Soprasosto nelle quattro stagioni. Un concetto che si vuole applicare anche per quanto attiene al Nara e dal quale dipenderà l’esistenza stessa della stazione turistica. Nel concreto, l’offerta di prestazioni presentata dallo studio Comal.ch è suddivisa in due fasi: la prima, per la quale si stima un impegno lavorativo di 450 ore, prevede appunto l’elaborazione del Piano d’indirizzo. Sono previste analisi tecnica e territoriale, verifiche di fattibilità, coinvolgimento degli attori privati, coinvolgimento degli ulteriori portatori d’interesse ed elaborazione della visione di sviluppo. Quest’ultima verrà poi condivisa con i principali partner, ovvero i servizi comunali e cantonali, nonché i portatori d’intesse. Si tratterà in seguito di identificare e quantificare le misure da attuare verificandone evidentemente la sostenibilità finanziaria. Le procedure andranno infine analizzate in accordo con gli uffici cantonali in modo da poter fornire tutte le informazioni alla popolazione. La seconda fase, per la quale saranno necessarie prevede un onere lavorativo di 340 ore, prevede l’allestimento del progetto definitivo: contempla il processo partecipativo con i portatori d’interesse, la raccolta del consenso e il consolidamento delle misure proposte dallo studio Erlebnisplan da sviluppare a livello di progetto definitivo. In questo ambito è contemplata la collaborazione attiva con il Centro di competenza MTB per l’identificazione dei percorsi MTB da realizzare a breve termine, coordinati con gli altri progetti regionali e cantonali. Per tutte le misure scelte sarà approntato il progetto definitivo con i relativi preventivi de costi. Per gli aspetti finanziari, precisa il Municipio, la Comal.ch si avvarrà della collaborazione della CSCA SA di Acquarossa. Dal canto suo, vista la valenza regionale del progetto, l’ERS-BV sottoporrà la richiesta di finanziamento all’Ufficio cantonale dello sviluppo economico con l’obiettivo di ottenere il finanziamento massimo che la legge stabilisce nel 90% dei costi computabili.