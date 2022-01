Il naso è un po’ meno turato

Nessun grido d’allarme quest’anno. E per fortuna, aggiungiamo, visti i tempi già colmi di preoccupazione alla luce dell’interminabile pandemia. Le polveri fini in questo inizio di 2022 non ci obbligano a tenere completamente il naso turato. Una situazione, dunque, più rosea di quella di dodici mesi or sono (quando le particelle emesse durante i processi di combustione o riconducibili a fonti naturali avevano dato qualche grattacapo al Mendrisiotto) e soprattutto di quella del 2020.

Allora l’appello del Municipio di San Vittore di limitare «l’uso di camini e riscaldamenti a legna (o di farlo correttamente)» e «preferibilmente» di non utilizzare l’automobile nell’abitato aveva fatto il giro della Svizzera. Si consigliava, addirittura, di limitare la pratica dello sport all’aperto fino al miglioramento del quadro generale. Ciò non sorprende affatto, in quanto il Comune bassomesolcinese è uno dei più inquinati della Svizzera italiana proprio a causa delle PM10. Si dice che lo sia, in primis, per via della conformazione della valle e del microclima particolare più che in virtù della vicinanza dell’autostrada.

Si fermano al confine

Non possiamo dunque non focalizzarci, subito, sul paese che si trova ad un tiro di schioppo dal Ticino (nella fattispecie proprio del Bellinzonese, il comprensorio di nostra competenza), essendo confinante con Lumino. Nelle prime due settimane dell’anno la concentrazione di polveri fini nell’aria è stata inferiore (a parte un giorno, come vedremo subito) al limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo previsto dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico. Il picco lo si è raggiunto venerdì scorso con 51 microgrammi; mercoledì ci si era «fermati» a 50 e giovedì a 49.

Per una media (i dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana sono aggiornati a sabato) che è stata finora di 33 (dopo un dicembre pari a 43), superiore tuttavia ai 20 microgrammi che corrispondono al limite annuo sempre secondo la legislazione elvetica. Nello stesso periodo del 2021 si era raggiunto il tetto di 30 microgrammi. Guardando l’andamento degli scorsi anni le nubi di color azzurro che velano il cielo dovrebbero persistere anche in febbraio (soprattutto nelle ore serali, ossia quando ci si scalda con stufe e camini), per poi sparire a partire da marzo.

Nel Bellinzonese si respira

Se paragoniamo i dati di San Vittore a quelli delle stazioni di rilevamento di Mendrisio e Chiasso ci accorgiamo che i valori giornalieri hanno un andamento simile; in entrambi i Comuni non è mai stata abbattuta la barriera quotidiana dei 50 microgrammi per metro cubo. A volte sono superiori nel villaggio mesolcinese, altre nei poli ticinesi. Nel Magnifico Borgo la media mensile è stata finora di 31; nella città di confine è invece superiore (35 microgrammi). Tornando al territorio di nostra competenza (Bellinzona e valli), si nota chiaramente come il fenomeno delle polveri fini sia meno «sentito»; a Giubiasco ed Airolo i valori sono nettamente inferiori a quelli dei «cugini» del Grigioni italiano e del sud del Ticino, a Bodio sono un po’ più alti ma in ogni modo ben lungi dall’essere messi sulla stessa lunghezza d’onda di quelli di San Vittore e del Mendrisiotto.

I provvedimenti adottati

I provvedimenti messi in atto da una quindicina d’anni su raccomandazione dei preposti uffici grigionesi, come ad esempio l’obbligo dei filtri per fumi per i macchinari edili e le limitazioni riguardanti la combustione di rifiuti verdi all’aperto, stanno dando i primi timidi risultati ma non hanno purtroppo ancora ridotto in maniera significativa le emissioni da PM10. «Particolarmente critici sono i periodi freddi, durante i quali la formazione di inversioni termiche favorisce l’accumulo a basse quote» delle dannose particelle, osserva l’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente. Non è un caso, dunque, che la maggior parte delle polveri provenga proprio da impianti di combustione alimentati a legna.

Il Piano regionale di risanamento dell’aria elaborato da Coira prevede tre distinte fasi; ci troviamo in quella intermedia. Entro il 2032 si mira a ridurre completamente la concentrazione di polveri fini nell’aria. Missione impossibile o impresa realizzabile? Diteci la vostra scrivendo a [email protected]

