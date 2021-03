I più la conoscono perché lì c’è l’uscita autostradale che si utilizza o per raggiungere i paesi della media Leventina oppure per evitare di trovarsi incolonnati sull’A2 quando il traffico dei vacanzieri raggiunge i suoi picchi. Eppure la frazione faidese di Chiggiogna nasconde un nucleo di grande pregio. Lo si può scoprire percorrendo il tracciato originale della prima strada cantonale, via storica d’importanza nazionale, che lo attraversa dalla zona del ristorante La Conca fino alla cappella votiva sita nei pressi dell’ex passaggio a livello. Come riporta il messaggio con il quale il Municipio di Faido chiede al Consiglio comunale un credito di oltre 2,5 milioni per rivalorizzare il comparto approfittando della necessità di intervenire per il rifacimento delle sottostrutture, sono numerose le testimonianze del passato ancora presenti e in buono stato di conservazione. Nella zona interessata dall’intervento, annota l’Esecutivo, sorgeva l’antica torre, la cui costruzione è ipotizzata nel 1.400 se non addirittura in un’epoca precedente, situata a ridosso della chiesa di Santa Maria Assunta, prima che venisse separata dalla linea ferroviaria del Gottardo nel 1882. Nelle vicinanze si segnala inoltre l’esistenza della Casa dei pagani, presunto castello risalente al XII o al XIII secolo. A valle della vecchia cantonale vi sono poi degli edifici di particolare rilevanza che fanno pensare all’epoca medievale. Esiste inoltre il toponimo di Taverna e un’antica cappella del XIV secolo, monumento protetto. Non da ultimo, nel comparto sorgono alcune ville ottocentesche con giardini e muri di cinta protetti a livello pianificatorio e delle case risalenti probabilmente al 1.500. Insomma, un patrimonio che merita di essere valorizzato. Il progetto che il Municipio sottopone al Consiglio comunale prevede quindi di marcare l’entrata nel comparto dello stradone vecchio con due porte formate da dossi per la moderazione della velocità. Nelle due piazze e lungo le fasce laterali della strada verrà postata una pavimentazione pregiata in pietra naturale. Questi interventi, oltre a valorizzare l’immagine d’insieme dello spazio stradale a beneficio della vivibilità e dell’attrattiva dei quartieri attraversati e del benessere degli utenti dello spazio pubblico, rappresentano importanti misure infrastrutturali di moderazione del traffico finalizzate a migliorare la sicurezza. Come detto, il preventivo del progetto è di poco superiore ai 2,5 milioni di franchi: dedotti i sussidi federali e cantonali, l’onere a carico del Comune ammonta a poco meno di 1,75 milioni.