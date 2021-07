«La sensibilità della popolazione su questo tema è molto marcata. Come Municipio dovremo dunque valutare attentamente le censure pervenute e non solo». Il sindaco di Riviera Alberto Pellanda sa benissimo che lui e i colleghi di consesso in queste e nelle prossime settimane hanno/avranno puntati addosso gli occhi di buona parte degli abitanti. Il perché è presto detto: il nuovo impianto di produzione di miscele bituminose previsto ad Iragna fa storcere il naso in paese e pure nelle vicinanze. Contro la domanda di costruzione inoltrata dalla Comibit SA di Sigirino che prevede di raddoppiare la produzione (da 30.000-54.000 a 50.000-75.000 tonnellate all’anno) - come appreso ieri dal Corriere del Ticino - sono state inoltrate tre opposizioni. Sia di cittadini sia di aziende limitrofe. La palla...