«La Città non ha alcuna competenza diretta sulla gestione» della Fondazione del Parco di Magadino, ma il Municipio di Bellinzona ritiene che in questi primi anni di vita la stessa sia riuscita «a lavorare con profitto, pur nella difficoltà di dover conciliare gli interessi dei diversi attori e delle diverse attività presenti sul Piano (basti pensare agli interessi divergenti tra attività di svago e agricole)». Lo afferma l’Esecutivo rispondendo a un’interrogazione del consigliere comunale UDC Tuto Rossi. La Fondazione è dunque «autonoma e si avvale, se del caso, del supporto, in base alle necessità operative, delle amministrazioni dei Comuni interessati».

In questo senso il «Consiglio di fondazione informa quando lo ritiene opportuno il Municipio sulla visione e gli obiettivi strategici della Fondazione e sui suoi sviluppi. Ricordiamo che la Fondazione ha sede nella casa comunale di Gudo e condivide gli spazi con lo sportello multifunzionale di quartiere». Nello stesso organo «i diversi Comuni ed enti che hanno un interesse con il Parco hanno diritto a sottoporre al governo cantonale delle proposte di nomina». Nello specifico, la Città di Bellinzona «ha diritto a tre suoi rappresentanti, che attualmente sono Giacomo Zanini (presidente della Fondazione), Marco Nobile e Graziano Crugnola, già nominati prima dell’aggregazione (nel 2016) in rappresentanza dei tre principali ex Comuni affacciati sul Piano (Gudo, Giubiasco e Sementina)».

Il primo bilancio

Il relativo Piano di utilizzazione cantonale (PUC) alla base del progetto è stato approvato dal Gran Consiglio nel dicembre 2014, ma la Fondazione è stata registrata dal Governo nell'ottobre 2016 e il Consiglio di fondazione si è costituito nel maggio 2017 e ha personale dal luglio 2018. «Non vi è stata attività economica fino al 2018 poiché la Fondazione non aveva alcuna disponibilità», rileva il Municipio. Dopodiché il primo preventivo, approvato dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST), è stato quello del 2018.

I Comuni sono stati chiamati a contribuire agli investimenti secondo una quota parte stabilita dal PUC. I Comuni confluiti nella nuova Città di Bellinzona - spiega ancora il Municipio della capitale rispondendo a Tuto Rossi - hanno contribuito complessivamente finora per 37.830 franchi in base all’avanzamento dei progetti, su un credito disponibile complessivo (votato dai consigli comunali degli ex Comuni di Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso e Sementina) di 491.949 franchi. Per quanto riguarda la gestione corrente la Città di Bellinzona contribuisce annualmente, negli ultimi anni, con 24.200 franchi nel 2018, 38.400 nel 2019 e 31.700 nel 2020.

Il concorso per la direzione

Nel frattempo come noto all’inizio dello scorso anno la direttrice del Parco del Piano di Magadino Alma Sartoris aveva deciso di lasciare l’incarico per «sensibilità diverse» rispetto al Consiglio di fondazione. Di recente è stato aperto il concorso per la sostituzione. Il Municipio di Bellinzona «non è stato coinvolto direttamente» nella procedura «per i motivi evocati», ovvero la sostanziale autonomia dell’ente con sede a Gudo.

