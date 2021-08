Il Parco eolico fa l’en-plein

Sabato le condizioni meteorologiche sul passo del San Gottardo era ben diverse rispetto a quelle del 15 ottobre dello scorso anno. Allora la nebbia ed il nevischio avevano tenuto nascoste le protagoniste della giornata inaugurale. Ieri , invece, le cinque pale eoliche svettavano in un cielo limpido. Le hanno ammirate in parecchi, come ormai avviene da quanto sono entrate in funzione. Ma oltre ad ammirarle, è stato anche possibile ottenere tutte le informazioni sul loro funzionamento grazie alla presenza di ingegneri e tecnici presenti in occasione della giornata delle porte aperte. In vetta al passo abbiamo incontrato Edy Losa, vicedirettore dell’Azienda elettrica ticinese (AET) con la funzione di responsabile produzione energia e direttore della Parco eolico del San Gottardo SA. Gli chiediamo se si aspettava che le cinque pale eoliche sarebbero diventate un’attrazione turistica. «Abbiamo sempre ritenuto che potessero essere un attrattore, ma direi che l’effetto - come dimostrato dalla giornata di oggi - ha superato le nostre più rosee aspettative», risponde Losa.

Per quanto attiene al «rodaggio» degli aerogeneratori, in funzione da quasi un anno, il nostro interlocutore precisa: «Restano ancora alcuni dettagli da ottimizzare, per i quali possiamo approfittare dell’esperienza nel frattempo maturata. Inoltre, come da programma, porteremo a termine entro l'autunno le misure di compenso coordinate con il Cantone». I lavori, spiega ancora Losa, si sono svolti come da programma, anche se la coordinazione con una ditta attiva a livello europeo non è stata evidente. «Il personale addetto ai lavori proveniva da nazioni differenti e il passaggio delle consegne ha richiesto un certo sforzo da parte del committente. Siamo comunque soddisfatti del risultato ottenuto e guardiamo con fiducia all'esercizio dell’impianto». Sabato si è anche inaugurato il sentiero didattico che si snoda tra le cinque pale eoliche, toccando anche la diga del Lucendro. «Il sentiero offre la possibilità di visitare dal vivo il parco eolico a tutte le persone che passano dal Passo e in particolare alle scuole. In futuro sarà arricchito da contenuti multimediali e nuove iniziative sviluppate in collaborazione con altri partner sul Passo. Oltre a presentare il parco, offre spunti di riflessione sulla storia e il futuro della produzione rinnovabile in Ticino.