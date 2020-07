Non è certamente passata inosservata. E non poteva essere altrimenti. Dopo la torre energetica di Castione, alta quasi 72 metri, di cui vi abbiamo riferito negli scorsi giorni, ieri nell’Alto Ticino vi è stato qualcosa di altrettanto eccezionale. È giunta in mattinata in quota la prima delle 15 pale (lunghe 46 metri) del Parco eolico in costruzione sul Passo del San Gottardo, per un investimento di 32 milioni di franchi. Giunta dalla Germania su un camion (l’elicottero è stato escluso per motivi di sicurezza, in considerazione del peso e del vento che soffia sulla cima) attraverso la galleria autostradale, è stata trasportata sempre con l’ausilio del mezzo pesante dal Motto Bartola sulla vetta simbolo della Svizzera.

Per l’occasione dalle 5.45 la strada del Passo, sul versante ticinese, è stata...