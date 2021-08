Il Parco eolico si mostra alla popolazione

Le pale hanno iniziato a produrre energia già nell’ottobre dello scorso anno, ma il cantiere per la costruzione del parco eolico sul passo del San Gottardo si concluderà solo al termine di quest’estate con il completamento delle misure di compenso ambientale. Per celebrare questo traguardo e presentare il risultato alla popolazione, l’Azienda Elettrica Ticinese (azionista principale della Parco eolico San Gottardo SA, della quale fanno parte anche i Servizi industriali di Ginevra e il Comune di Airolo) organizza una giornata di porte aperte sabato 21 agosto. La manifestazione inizierà alle 10, mentre a mezzogiorno è previsto il pranzo offerto. Alle 17 spazio al concerto dei Vad Vuc che allieterà i visitatori sino al termine della giornata previsto attorno alle 19. Verrà inoltre inaugurato il sentiero tematico dedicato alla produzione di energia rinnovabile in Ticino: un percorso circolare di 5 chilometri che si snoda tra gli aerogeneratori del Parco eolico e le infrastrutture dell’impianto idroelettrico del Lucendro. Il sentiero, che richiede circa due ore di marcia senza particolari difficoltà, potrà essere percorso liberamente da tutti i partecipanti alla manifestazione. È raccomandato l’uso di scarpe da trekking. Il centro della manifestazione è costituito da un villaggio allestito di fronte al Museo Sasso San Gottardo, all’interno del quale saranno offerti il pranzo e il concerto. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la sezione esposizione del Museo Sasso San Gottardo, mentre la visita alla Fortezza storica sarà possibile ad un prezzo speciale.