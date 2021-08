Municipio e Commissione dell’edilizia del Consiglio comunale sono concordi: il parco urbano di Bellinzona deve mantenere il suo carattere popolare. L’area di svago non può dunque essere recintata come aveva chiesto una mozione leghista. Manuel Donati e Luca Madonna ritenevano che la chiusura fosse la soluzione al problema del littering spesso denunciata dalle squadre giovanili che giocano su quei terreni. Ma dopo che l’Esecutivo a fine primavera nelle sue osservazioni preliminari aveva in sostanza suggerito di bocciare l’idea, ora anche i commissari hanno scelto la stessa via. Tramite la relazione di Giulia Petralli viene così proposto al Legislativo – ora chiamato ad esprimersi in via definitiva – di respingere la mozione di Manuel Donati e Luca Madonna.

«Un luogo d’aggregazione»

Secondo l’Edilizia i tre terreni da gioco ubicati all’ex campo militare, essendo parte integrante del più ampio progetto del parco urbano, devono essere considerati come un’area pubblica di svago aperta a tutti. Ciò permette alla popolazione di fruire di quei prati in maniera più libera rispetto a quanto avviene sugli altri 19 campi della Città. E consente di conseguenza l’utilizzo anche da parte di chi desidera ritrovarsi senza necessariamente praticare degli sport in un quadro ufficiale. Il parco urbano, scrivono i commissari, è insomma stato «concepito come luogo di incontro e d’aggregazione», e tale deve rimanere. L’Edilizia sposa dunque la posizione del Municipio secondo cui una recinzione comporterebbe il sacrificio della natura stessa del parco e vanificherebbe il carattere democratico delle ulteriori opere in fase realizzativa. Che fare, però, per impedire l’abbandono sui campi di rifiuti e di escrementi di cane? La Commissione ritiene che la soluzione risieda piuttosto nella posa di una chiara segnaletica e di altri cestini. Da parte sua, ricordiamo, il capo del Dicastero opere pubbliche Henrik Bang intervenendo sul tema aveva suggerito di puntare su dialogo e sensibilizzazione.

Gli altri interventi respinti

La Commissione ha poi liquidato gli altri interventi suggeriti dai leghisti per il miglioramento dei campi sostenendo che gli ulteriori costi sarebbero eccessivi. Si chiede di tener conto del fatto che «la Città dispone già di un elevato numero di campi per il gioco del calcio e che i principali utilizzatori dei campi del parco fanno parte di leghe amatoriali». E si ricorda che per la prima tappa del progetto sono già stati spesi oltre 3 milioni di franchi, con tra le altre cose la costruzione degli spogliatoi ed il potenziamento delle infrastrutture presenti davanti al Liceo. Da parte sua il Municipio è entrato nel dettaglio delle opere suggerite, bocciandone la maggior parte. Donati e Madonna avevano per esempio chiesto di predisporre l’illuminazione di tutti i tre campi. Ma Palazzo civico ricorda che i due campi secondari sono considerati terreni da allenamento «e non sottostanno a dei requisiti minimi di illuminazione». Per quanto riguarda il manto erboso, la mozione chiedeva la sistemazione definitiva del drenaggio e un livellamento. Niente da fare pure qui: gli interventi suggeriti sarebbero troppo onerosi, e comunque l’erba viene già curata. Bocciata pure l’idea un campo sintetico, perché snaturerebbe la citata vocazione democratica del parco. Il Municipio si dice per contro disponibile a valutare l’installazione dei miscelatori dell’acqua nelle docce, al fine di permettere la regolazione della temperatura.

Ricevuta la relazione dell’Edilizia, la scorsa settimana il Municipio ha firmato le osservazioni finali, ribadendo la propria posizione. La parola finale spetterà al plenum.

