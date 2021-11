«L’offerta dell’interessata, che comportava quindi dei costi incerti e non quantificati che impedivano una comparazione attendibile con le altre offerte, non era dunque conforme alle prescrizioni di gara e andava esclusa dalla commessa». Il Tribunale federale (TF) - con sentenza del 7 ottobre, ma pubblicata solo l’altroieri, come appreso dal Corriere del Ticino - ha messo la parola fine dopo quasi un anno alla vertenza che vedeva contrapposto un gruppo assicurativo ad un altro (entrambi svizzeri) e alla Città di Bellinzona. La fattispecie riguarda l’aggiudicazione del concorso del contratto di assicurazione dei beni mobili e immobili della Turrita per tre anni a partire dal 1. gennaio 2020.

Una commessa importante (la prima di tale portata dopo l’aggregazione, per un patrimonio di oltre 60...