Tali problematiche, che si riassumono in una scarsa capacità di gestire il successo turistico del ponte stesso, riguardano un forte incremento del littering, l’assenza di servizi igienici in quota, un deterioramento dello stato dei sentieri, anche per l’accresciuto utilizzo da parte degli appassionati delle discese in rampichino, «ma anche di una certa fatica nel gestire i flussi di traffico sulla strada che collega Sementina a San Defendente, dove nonostante i bus navetta gestiti dall’Ente Carasc e il divieto di transito per i non confinanti, non mancano gli abusi e si rivela un carico ritenuto eccessivo per una strada ad una sola corsia nata come collegamento agricolo e forestale e che risulta oggi trafficata oltre misura».