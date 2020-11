Supera i 222 milioni di franchi il totale delle spese correnti che la Città di Bellinzona mette a bilancio per il 2021. Con entrate correnti per che sfiorano i 118 milioni di franchi, il fabbisogno da coprire con le imposte è di oltre 104 milioni. Il gettito, con moltiplicatore fisso al 93% è di poco inferiore ai 97 milioni, di modo che il disavanzo d’esercizio atteso è di 7,8 milioni. Questi sono di dati complessivi. Nel messaggio a che accompagna il Preventivo 2021 della Città sono però riportate anche spese e ricavi per ognuno dei sette dicasteri in cui è suddivisa l’amministrazione comunale.

La graduatoria delle spese

Iniziamo dalle spese, dove la classifica è guidata dal dicastero dei Servizi sociali con 77 milioni (34.6% del totale). Il primato, rileva l’Esecutivo cittadino, è da mettere...