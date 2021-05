Quando a Bellinzona è in agenda un incontro importante sul tema delle Officine FFS raramente è bel tempo. L’11 dicembre 2017, giorno in cui fu firmata la Dichiarazione d’intenti che gettava le basi del futuro stabilimento di Castione, ci fu la nevicata record; il 7 agosto 2019 al castello di Sasso Corbaro vennero resi noti alcuni dettagli del moderno sito produttivo sotto una pioggia battente; e oggi, mentre le parti erano riunite nell’aula del Gran Consiglio, la Turrita ha dovuto aprire gli ombrelli.

Dopo alcune ore di discussione la tanto agognata schiarita non c’è stata, non tanto meteorologica ma legata all’impianto che verrà. Le Ferrovie e la delegazione del Consiglio di Stato formata dai ministri Christian Vitta e Claudio Zali hanno ribadito sì la centralità del progetto per l’intero Cantone, anche se l’ex regia federale non ha ancora svelato il piano industriale invocato da un paio d’anni dai rappresentanti delle maestranze. Il documento verrà discusso in occasione del prossimo summit in calendario in settembre. Poi, entro l’inverno, passerà al vaglio del Consiglio di amministrazione dell’azienda a cui spetta l’ultima parola.

Il raggio di sole, insomma, come sperava la Commissione del personale allargata (CoPe), non c’è stato. «Siamo usciti nuovamente a mani vuote dall’incontro odierno. La nostra sensazione è che le FFS stiano prendendo tempo, preferendo le dichiarazioni declamatorie ai fatti. Allo stato attuale non c’è nulla di concreto, ecco perché è fondamentale continuare a portare avanti le nostre rivendicazioni, sperando che ci sia un sostegno sempre più ampio a livello cantonale. Un simile investimento che avrà delle implicazioni per decenni oggi come oggi è ancora molto fumoso», afferma interpellato dal CdT il sindacalista e granconsigliere Matteo Pronzini.

Non solo. Le Ferrovie si sono inoltre dimostrate inflessibili sulla decisione di rinunciare, con quattro in anticipo, alla revisione dei carri merci. Sia la CoPe sia il Governo avevano chiesto di valutare la possibilità di trovare un’alternativa in Ticino. Invece le lavorazioni si sposteranno al sito di Muttenz. «Fra i collaboratori dell’Officina c’è grande preoccupazione. Vuoi perché il lavoro scarseggia, non solo per quanto riguarda i carri merci, ma anche per le locomotive. E vuoi poiché ci si affida viepiù a personale interinale. La fortuna è che fra gli operai c’è unità e, soprattutto, c’è la volontà di mantenere alta la pressione», chiosa Pronzini.

