Christian Paglia sembra politicamente solo. Ma nonostante questo non ha la minima intenzione di mollare. Di lasciare quella poltrona in seno al Municipio di Bellinzona che occupa dal luglio 2011. Travolto dalla vicenda dei sorpassi di spesa, in qualità di responsabile (prima che scoppiasse il bubbone) del Dicastero Opere pubbliche e ambiente, il quasi 50.enne ha più volte ammesso di aver sbagliato. Soprattutto per quanto riguarda l’ammodernamento dello stadio Comunale, una delle tre opere finite al centro del polverone che si è sollevato su Palazzo civico. Ma al suo partito, il PLR, il fatto di essersi assunto parte delle colpe per quanto successo pare non bastare.

«Ho sbagliato: mi spiace»

Da qui l’interrogativo che ci accompagnerà nelle prossime settimane: che fare con Christian Paglia? Il...