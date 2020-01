Il PLR di Arbedo cala il tris di uscenti

Il PLR di Arbedo cala i tre assi nella manica in vista delle elezioni del 5 aprile. Gli uscenti Luigi Decarli (sindaco), Renzo Bollini e Nicola Lanfranchi accompagneranno sulla lista per il Municipio Linda Devittori, Mattia Dellatorre, Pier Luigi Gervasoni ed il capogruppo in Consiglio comunale Christian Loss. L’obiettivo del partito è quello, naturalmente, di confermare i tre seggi e la poltrona di sindaco sulla quale Decarli siede dal 2008, dopo essere subentrato a Bollini. Per quanto riguarda il Legislativo, i candidati in lizza sono 23. Il PLR punta dunque sulla continuità per portare a termine quei progetti importanti avviati nella corrente legislatura. Le liste sono state ratificate, all’unanimità, dall’assemblea tenutasi ieri sera.