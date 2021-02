Anche il PLR di Arbedo è pronto per le elezioni comunali del prossimo 18 aprile. L’assemblea sezionale si è espressa ieri, lunedì, in modalità virtuale per la ratifica delle liste. Per il Municipio come previsto cercheranno un altro mandato i tre uscenti: il sindaco Luigi Decarli e i colleghi nell’Esecutivo di Arbedo-Castione Renzo Bollini e Nicola Lanfranchi. Al loro fianco Linda Devittori, Mattia Dellatorre, Christian Loss e Adam Poloni. «Questi profili compongono un perfetto mix di passione e esperienza che sono fondamentali per affrontare le sfide della prossima legislatura» sottolinea un comunicato.