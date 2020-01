Il PLR di Sant’Antonino cala il tris

La sindaca Simona Zinniker c’è, il vice Ivan Zufferey pure. E anche l’altro municipale uscente Mario Gambarini. Il PLR di Sant’Antonino schiera i suoi assi nella manica in vista delle elezioni di domenica 5 aprile. Con loro correranno i consiglieri comunali uscenti Natascha Bariffi Bognuda e Davide Gianola. I candidati sono stati approvati fra gli applausi dall’assemblea tenutasi giovedì sera. Delle liste «nel solco della continuità, con la voglia di continuare a contribuire al bene del Comune, di offrirgli nuove opportunità di sviluppo e di affrontare con impegno le importanti sfide future, riconfermando i 3 seggi in Municipio e i 16 in Consiglio comunale», si legge in un comunicato stampa.