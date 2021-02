Toccherà ad Alessandro Spano, già capogruppo in Consiglio comunale a Locarno, difendere la poltrona più ambita a Lumino, ovvero quella di sindaco che il PLR detiene dal 1972. Nato nel 1993, giurista, ex presidente dei Giovani liberali e già candidato al Consiglio nazionale, è dunque lui secondo il suo partito il degno successore di Curzio De Gottardi, il quale ha deciso di non ricandidarsi dopo 17 anni di Municipio (di cui 16 quale timoniere).

I liberali radicali si presentano all’appuntamento elettorale del 18 aprile «orfani» anche dell’altro uscente, vale a dire Gian Paolo Pronzini. Oltre a Spano in lizza per l’Esecutivo vi sono Cristina Barenco, Matthias Büchi, Ivo Galbusera e Roberto Storni, questi ultimi attualmente consiglieri comunali.

Per quanto riguarda il programma, il PLR di Lumino in una nota sottolinea di voler «innanzitutto continuare a difendere l’indipendenza del nostro Comune; la ricchezza in tutti sensi del nostro territorio è un valore inestimabile. L’equilibrio e la solidità delle finanze comunali continueranno a essere uno degli obiettivi principali; riteniamo che essi siano presupposti indispensabili e fondamentali affinché il Comune possa continuare a fornire a tutti i suoi servizi. Anche gli investimenti futuri legati in particolare agli spazi pubblici stanno a cuore alla sezione: vi sono infatti diversi progetti (di rivitalizzazione o di sistemazione) a favore dei cittadini che il PLR ritiene prioritari».