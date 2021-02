Obiettivo: difendere i due seggi in Municipio e la poltrona di sindaco. Il PLR di Serravalle è pronto alla sfida del 18 aprile. Per l’Esecutivo si ripresentano gli uscenti Luca Bianchetti (sindaco, in carica dal 2012) e Pascal Venti; saranno affiancati da Stefano Geninasca-Menegalli, Michelle Aleo e Tamara Martinetti. Per il Consiglio comunale i candidati sono i seguenti, compresi tre uscenti: Aleo Michelle, Cittadini Marusca (uscente), Dandrea Demis, Ferrari-Fidel Mattia, Fovini Fredy, Geninasca-Menegalli Stefano, Genucchi Michele, Lanzetti Armando, Martinetti Tamara, Menegalli Fabio (uscente), Menegalli Mattia, Menegalli-Boggelli Patrick, Notari Edy (uscente), Oncelli Adrian, Ratti Roberto, Sani Fabio, Scapozza Omar e Venti Pascal.