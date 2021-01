Il PLRT di Cadenazzo si ripresenta compatto per il prossimo appuntamento elettorale del 18 aprile. L’assemblea di ieri sera ha ratificato le liste che per il Municipio prevedono nuovo in campo il sindaco Marco Bertoli e il vicesindaco Renzo Marielli, affiancati dal presidente sezionale Samir Marini e dalle rappresentanti femminili Mélanie Peverada e Silvana Solari. Salvo un’eccezione per raggiunti limiti d’età si ripresenta compatta anche la lista per il Consiglio comunale alla quale si aggiungono figure complementari per dare ancora più opportunità alla cittadinanza di Cadenazzo e di Robasacco di eleggere membri attivi della comunità locale.

Le due liste