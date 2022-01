Era oramai un segreto di Pulcinella, visto che ne abbiamo più volte riferito negli ultimi quattro mesi. Ma adesso c’è anche la conferma, autorevole, dello stesso Politecnico federale di Zurigo, per bocca nientemeno che del presidente Joël Mesot intervistato oggi dal CdT. Il prestigioso istituto universitario ha messo gli occhi sull’innovativo quartiere che si svilupperà a tappe sull’ampia area oggi occupata dalle Officine FFS di Bellinzona, destinate come noto a lasciare nel 2026 la capitale dopo oltre un secolo per trasferirsi in un moderno stabilimento industriale a Castione. C’è la possibilità che siano dislocati dei laboratori di ricerca nella capitale. «Siamo in discussione, ma non c’è nulla di concreto», ha affermato il numero uno dell’ateneo elvetico.

