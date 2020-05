«Il nuovo piano delle opere che racchiude i lavori attuali e gli investimenti futuri è risultato molto corposo. E l’attribuzione di mandati esterni a vari consulenti, così come la definizione delle priorità, esercizio che nel prossimo paio d’anni dovrà essere svolto con una certa costanza per aggiornare gli andamenti dei lavori, hanno soltanto parzialmente aiutato a svolgere quanto auspicato». A pagina 27 del Consuntivo 2017 – il primo «bilancio» dell’aggregazione – il Municipio di Bellinzona faceva una considerazione che oggi è più che mai attuale, alla luce del sorpasso di spesa per complessivi 5 milioni di franchi per l’edificazione del Policentro della Morobbia, per il restauro dell’oratorio di Giubiasco e per l’ammodernamento dello stadio Comunale con annessa moderna pista di atletica....