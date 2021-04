Interrare il posteggio di attestamento di via Tatti? L’ipotesi è sul tavolo, come si evince dalla risposta del Municipio di Bellinzona all’interrogazione del gruppo PPD che chiedeva lumi sul comparto nel quale si inserirà un’opera destinata a rivoluzionare la mobilità in città e nella regione: il semisvincolo da 65 milioni di franchi.

Secondo quanto previsto dal Programma d’azione comunale verrà elaborato uno studio preliminare che definirà, in accordo con il Cantone, «i contenuti e i limiti di una variante di Piano regolatore che consolidi la regolamentazione pianificatoria di un comparto che ha importanza strategica nella sua parte edificabile e anche prerogativa di grande qualità in quella non edificabile». Proprio con il Cantone, rileva il Municipio, sono già «in corso contatti sul tema della pianificazione logistica del Bellinzonese e sull’ipotesi di interrare il posteggio di attestamento di via Tatti».