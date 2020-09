«Il Municipio ha preso, tra le altre, la decisione di non riaffidare al collega Christian Paglia i Servizi Opere Pubbliche, limitandolo al ruolo marginale di responsabile politico dei Servizi Urbani. Il Municipio, così facendo, attesta di non poter nuovamente riporre nel collega (autosospesosi temporaneamente) la fiducia necessaria per riprendersi un Dicastero che, detto per inciso, gestisce ogni anno più di 20 milioni di franchi di mandati. Il Municipio, organo collegiale a cui non compete un giudizio di valore di un proprio membro, affida dunque la questione politica di assunzione di responsabilità alla esclusiva valutazione del singolo municipale e, di riflesso, al PLRT cittadino. Può Christian Paglia rimanere al suo posto malgrado l’atto di sfiducia pronunciato dai suoi colleghi? Di propria sponte, la situazione suggerirebbe al municipale di considerare un chiaro passo indietro», continuano i popolari democratici bellinzonesi. «Può il PLRT cittadino, in assenza delle dimissioni del suo municipale, permettersi di lasciare l’intera compagine municipale “sotto schiaffo” dei cittadini e del Consiglio comunale in questo scorcio pre-elettorale di fine legislatura? Il PLRT, non fosse altro per il ruolo di partito di maggioranza relativa che riveste in Città, questo non se lo può permettere».