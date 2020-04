«Il Dicastero opere pubbliche (DOP), settore centrale nella gestione del denaro pubblico, ha dimostrato i suoi limiti», scrive oggi il PPD bellinzonese in reazione allo scandalo riguardante i sorpassi di spesa in alcuni cantieri pubblici emerso ieri sera. «Sorpassi complessivi per oltre 5 mio di franchi su tre cantieri, conduzione dei lavori approssimativa, controlli lacunosi e flusso di informazioni verso il capo Dicastero e l’intero Municipio incomplete e tardive. Una situazione a dir poco allarmante», scrive la sezione locale dei popolari democratici.

«Con interpellanze, puntuali interventi e ripetute prese di posizione all’interno delle commissioni della gestione e edilizia, il gruppo PPD-GG in Consiglio comunale ha preteso fin dall’inizio della legislatura la consegna di un piano delle opere aggiornato con le indicazioni delle priorità, lo stato d’avanzamento dei cantieri aperti, l’analisi delle spese deliberate e le proiezioni a consuntivo. Una richiesta che, per l’attualità contingente, ma anche nella necessità di rivedere responsabilmente il piano delle opere tenendo conto degli effetti negativi sulle finanze comunali del “dopo covid19”, si rende ineluttabile e urgente. A preoccupare, in particolare, è la situazione segnalata nel cantiere dello Stadio Comunale di Bellinzona. Oltre al danno economico arrecato (sorpassi superiori al 43% del valore dell’opera) è stata evidenziata indicativamente una causa: il superamento dei costi è subordinato a opere non deliberate. Un fatto, anche dal punto di vista politico, assolutamente inaccettabile».