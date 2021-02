Anche il PPD di Faido è pronto per le elezioni comunali in programma il 18 aprile prossimo. Dopo 29 anni di militanza in Municipio, di cui 21 come sindaco, come noto non si ripresenta Roland David. Saranno per contro nuovamente in lista gli altri due uscenti azzurri, il consulente assicurativo Michele Dazzi e lo storico nonché direttore della scuola media di Giornico Fabrizio Viscontini. Al loro fianco Nada Cattaneo (funzionaria amministrativa), Nadir Gaiani (pompiere e macchinista FFS), Marco Manfrè (impiegato presso il CM Alpino di Chiggiogna), Corrado Nastasi (vicedirettore della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona) e Jody Vescovi (consulente finanziario). «Siamo felici di presentare delle liste variegate, composte da candidate e candidati con orientamenti politici che spaziano dalla socialità, all’imprenditorialità, all’ecologia» sottolinea il comitato della sezione presieduta da Corrado Nastasi che come abbiamo visto è anche candidato. A disposizione ci sono diversi profili: studenti, casalinghe, impiegati, operatori sanitari, imprenditori e pensionati: «Molte sfumature che ci consentono di essere globali e rappresentativi di tutti».