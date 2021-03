Con l’hashtag #fattinonparole, il PPD di Sant’Antonino si presenta all’appuntamento elettorale del 18 aprile con l’obiettivo di portare a termine progetti importanti per la crescita ed il buon funzionamento del Comune: dalla nuova sede della scuola dell’infanzia, alla messa in sicurezza della Casa Comunale senza tralasciare tutti i lavori ordinari che permettono una miglior qualità di vita a tutta la popolazione prestando particolare attenzione all’aspetto ecologico e di mobilità lenta. Sia per l’Esecutivo, sia per il Legislativo la sezione azzurra ha messo in campo una squadra multigenerazionale, con una rappresentanza del 40% di quote rosa, composta da persone provenienti da svariati mondi professionali.