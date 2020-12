Un solo cambiamento (per ora). La lista del PPD di Bellinzona per le elezioni del Municipio del 18 aprile prossimo comprende sei dei sette nomi che si erano già a messi a disposizione per la chiamata alle urne poi annullata per via dell’emergenza sanitaria. Sono così pronti a scendere in campo l’uscente Giorgio Soldini, Claudio Cattori, Pietro Ghisletta, Giuseppe Gianella, Camilla Guidotti, la new entry Margot Broggini (al posto di Barbara Bacchi) e Ivan Zivko per il Partito Verde liberale.