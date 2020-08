Il PPD si scaglia contro l’UDC: «Basta con lo sciacallaggio»

«Lo sciacallaggio a esclusivi scopi elettorali provoca indignazione e non fa di certo onore a chi lo pratica». La sezione PPD di Bellinzona si scaglia contro l’UDC che negli scorsi giorni ha chiesto le dimissioni del municipale popolare democratico Giorgio Soldini per quanto avvenuto alla casa anziani di Sementina. Secondo il PPD il fatto di aver pagato ai collaboratori dell’istituto, con il 25% di supplemento, diverse decine di ore straordinarie effettuate durante l’emergenza sanitaria “come di fatto prevede il Regolamento organico comunale non significa ‘garantirsi l’omertà’” del personale alla luce dei decessi legati al coronavirus.

«Oltre a dimostrare una totale insensibilità nei confronti dei poveri defunti e dei famigliari che ancora oggi faticano a elaborare il lutto, gli UDC cittadini aggiungono la malevole insinuazione, secondo cui per denaro, dovuto e sofferto, il personale medico sanitario, ausiliario, tecnico e amministrativo sarebbe pronto a vendersi per garantire il proprio silenzio al Municipio della Città. Una illazione di bassa lega che ferisce la dignità di collaboratori che hanno dovuto vivere, giorno dopo giorno, una situazione d’emergenza piena di dolore e preoccupazione. Persone che, definite eroi in tutte le parti del mondo, si ritrovano, dapprima, dipinte quali colpevoli diffusori del virus nella struttura di Sementina e, ora, quali personaggi “corruttibili”, nonostante siano tenute per Legge a segnalare/denunciare violazioni nell’ambito della propria professione. La Sezione PPD-Generazione giovani di Bellinzona dice ora basta! Questa non è politica». Secondo gli azzurri l’UDC della capitale, «prima di sparare volgarità nel mucchio, aspetti le conclusioni della verifica municipale interna e le considerazioni generali su tutte le case anziani del Ticino da parte del medico cantonale».