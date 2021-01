Il presidente con la passione per le grigliate

Mario Cavigelli è il nuovo presidente del Consiglio di Stato grigionese per la terza volta in carriera. In carica dal 2011, rappresentante del Partito popolare democratico cristiano, il 55.enne di Domat/Ems dirige il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità. Ha buoni rapporti con le autorità del Moesano, favorito anche dall’ottimo italiano.

Da quel momento la sua carriera politica inanella un successo dietro l’altro: dal 2000 al 2010 siede in Gran Consiglio e il 13 giugno 2010 ecco l’elezione in Governo (entrerà in carica il 1. gennaio 2011), dove ha sempre diretto il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità. Quali passioni ha lo sport, l’escursionismo e le grigliate nonché la natura in generale.