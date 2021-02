Atto IV. Sobby Vettickal, per la quarta volta (dopo il 2009, 2011 e 2013), ha l’onore di essere il primo cittadino di Grono. Toccherà a lui presiedere per il primo anno della nuova legislatura il Consiglio comunale uscito dalle urne la scorsa fine di novembre. In quell’occasione il 40.enne di origini indiane era risultato il più votato con 210 preferenze. La sua vice sarà Monica Decristophoris. La nomina di Vettickal è stata ratificata dal plenum riunitosi in seduta costitutiva ieri sera. Il Municipio, ricordiamo, era stato eletto in modo tacito.