Il primo cittadino sarà un ex giocatore di rugby

È stato scelto lui perché è la «voce del popolo». Salvo (improbabili) sorprese, sarà Luca Madonna il nuovo primo cittadino di Bellinzona. Il consigliere comunale del gruppo Lega dei ticinesi-UDC-Indipendenti succederà martedì prossimo a Davide Pedrioli (PPD) alla testa del Legislativo; la seduta si terrà nuovamente, com’era stato il caso a fine maggio, alla palestra del Ciossetto di Sementina per rispettare il distanziamento sociale e le norme igieniche. Classe 1963, di Monte Carasso, Madonna era subentrato in corso di legislatura nel plenum. Nell’aprile 2019 si era inoltre candidato per il Gran Consiglio. Vanta un importante passato sportivo: è stato nazionale svizzero di rugby ed uno dei pionieri in Ticino della disciplina. La destra ha sottoposto la sua candidatura agli altri gruppi che, a quanto ci risulta, non hanno avuto nulla da ridire.

Puntando su Luca Madonna la Lega della Turrita vuole insomma dar spazio ad un esponente della base. Il 57.enne scrive spesso sul Mattino della Domenica e da quando è in carica non ha lesinato le interpellanze e le interrogazioni all’indirizzo del Municipio. Le ultime vertevano in particolare sulla vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere comunali (Policentro di Pianezzo, oratorio di Giubiasco e stadio Comunale). Come avevamo riferito il 9 giugno, la candidatura di Madonna era in corsa con quella di Manuel Donati. Contattato oggi, quest’ultimo afferma di aver rinunciato per motivi professionali e personali.