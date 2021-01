Grono inizia il 2021... (quasi) come aveva finito il 2020. Negli scorsi giorni il nuovo Municipio, eletto tacitamente, ha proceduto all’attribuzione dei dicasteri. Si è mantenuto lo statu quo, nel senso che la new entry Erno Menghini ha assunto la responsabilità del dicastero Finanze, economia ed energia lasciato vacante dal municipale che non si è ricandidato, vale a dire Dieter Suter. Per il resto il sindaco Samuele Censi e gli altri membri (la vice Dolores Zoppi, Mauro Piccamiglio ed Amos Spinetti) hanno mantenuto i loro dicasteri.