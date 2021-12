Un quartiere improntato alla qualità urbanistica, rispettoso del clima ed efficiente dal profilo energetico dove sarà piacevole vivere, studiare, lavorare e divertirsi. Quello che sorgerà al posto delle pluricentenarie Officine FFS di Bellinzona sarà il primo in assoluto in Ticino e tra i più grandi in Svizzera che mira a soddisfare i requisiti per essere considerato a tutti gli effetti un’Area 2000 watt. Ovvero contraddistinto da abitazioni, impieghi e scuole a bassissimo consumo energetico ma non per questo privi di comfort. È la principale caratteristica della «cittadella nella Città» che si svilupperà a tappe dal 2026, quando cioè sarà stato inaugurato lo stabilimento industriale previsto a Castione e i circa 120.000 metri quadrati di terreno a ridosso della stazione della Turrita saranno...