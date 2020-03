«Non distraiamoci, non disperdiamo le risorse in piena emergenza. In questo momento abbiamo tutti altro per la testa». Per la sezione socialista di Bellinzona non è opportuno, né saggio confermare le elezioni indette il 5 aprile per il rinnovo dei poteri comunali in una comunicato stampa diffuso martedì mattina in attesa che l’autorità cantonale renda nota la propria decisione in merito, il PS cittadino rileva che in questo difficile periodo è importante lasciar lavorare le autorità costituite fino al termine della crisi. «Poi potremo indire delle vere elezioni comunali per il rinnovo dei nostri rappresentanti, dando a tutti la possibilità di esprimere le loro preferenze con lucidità e tranquillità». In ogni caso, la sezione socialista seguirà «qualsiasi decisione del Consiglio di Stato sullo svolgimento delle elezioni senza fomentare polemiche e distogliere ulteriormente l’attenzione di tutti dall’obiettivo primario».