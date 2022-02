È oramai entrata nel vivo la campagna in vista delle elezioni cantonali nei Grigioni. Non è tanto la data del 15 maggio ad avvicinarsi, ma soprattutto quella del 21 febbraio, termine per il deposito delle candidature. Sull’edizione di lunedì abbiamo fatto il punto sui sei granconsiglieri uscenti del Moesano.

Quattro si ripresentano (Samuele Censi, Manuel Atanes, Hans Peter Wellig e Paolo Papa), uno si fa da parte dopo quasi due decenni (Rodolfo Fasani), mentre è pronta a lasciare anche Nicoletta Noi-Togni. L’appuntamento con le urne quest’anno è doppiamente interessante. Da un lato perché la deputazione di Mesolcina e Calanca scenderà a cinque parlamentari, dall’altro per il nuovo sistema proporzionale che obbliga in sostanza i partiti a presentare delle liste complete; ogni voto può fare la differenza.

Manuel Atanes è l’uscente

Il Partito socialista non si è sottratto a questa logica. Nel Circolo di Roveredo si presenterà con l’uscente Manuel Atanes di San Vittore (in carica dal 2014) affiancato da due donne, entrambe domiciliate a Rorè e coetanee (classe 1998): Emma Negretti ed Aurora Volkart. A Mesocco il PS punta su Sabrina a Marca (30 anni, già candidata al Gran Consiglio ticinese nel 2011 sulla lista Movimento per il socialismo-Partito comunista), mentre in Calanca sul 34.enne di Rossa Jonas Macullo.

Marco Chiesa tira la volata

Sarà della partita anche l’Unione democratica di centro. Settimana scorsa, a Roveredo, si è tenuto un incontro alla presenza del presidente nazionale nonché consigliere agli Stati Marco Chiesa per definire nomi (che non verranno resi noti fino al 21 febbraio) e strategia in vista del 15 maggio. Almeno in Mesolcina i democentristi ci saranno. L’Alleanza del Centro Moesa ha già svelato la rosa, mentre al PLD manca solo un petalo per quanto riguarda il Circolo di Roveredo: gli altri due sono l’uscente Samuele Censi ed Auro Lunghi.

