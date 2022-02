Il «RabaBar» si potrà fare per tre notti fino alle 3. Il Municipio di Bellinzona ha approvato oggi il prolungo d’orario per gli esercizi pubblici che hanno richiesto la deroga. Pur se molto diverso dalla manifestazione tradizionale, e a differenza del 2021 fa quando non ci fu nulla a causa della pandemia allora ancora in una fase acuta, quest’anno la capitale ticinese avrà dunque un suo particolare carnevale. E per tre notti si potranno fare le ore piccole, o quasi. Lo ha deciso l’Esecutivo cittadino dopo aver preso atto «degli allentamenti decisi dall’autorità federale e cantonale». Riunito in seduta, il Municipio è infatti entrato oggi nel merito delle richieste dei singoli esercizi pubblici della città in relazione al weekend di carnevale, per il periodo che va da giovedì 24 febbraio a mercoledì 2 marzo. E ha appunto optato per «dare seguito alla richiesta formulata da diversi esercenti di prolungo d’orario per le serate di venerdì 25, sabato 26 e martedì 2 marzo», spiega un comunicato diffuso poco fa dal Comune. «Non trattandosi di una vera edizione del tradizionale carnevale bellinzonese Rabadan - si precisa - gli esercenti saranno tenuti al rispetto di un certo numero di condizioni e norme finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico in senso lato, cui si accompagneranno altre misure che adotterà il Municipio e che verranno comunicate ai richiedenti nei prossimi giorni».

I dettagli e le richieste

La decisione prevede quindi come detto il prolungo dell’orario d’apertura fino alle 3 per le serate di venerdì, sabato e martedì; e la presentazione di un piano di sicurezza da parte degli esercenti interessati avallato dalla Polizia comunale (con almeno due agenti di sicurezza certificati per ogni esercizio pubblico). Non sarà autorizzata la posa di tendine o mescite sul suolo pubblico; ci sarà il divieto di subappalto degli spazi da parte degli esercenti; e non verrà autorizzata nemmeno la diffusione di musica all’esterno degli esercizi pubblici (eccetto quella delle guggen). Per quanto riguarda la viabilità, il traffico nella zona tra piazza Indipendenza e piazza Governo sarà limitato. In generale, poi, non sarà tollerato il parcheggio di veicoli fuori dagli stalli ufficiali.

Un tormentone durato mesi

Di un carnevale in qualche forma si parla oramai da mesi. «Ovviamente se qualcuno vorrà presentarsi nel centro storico per festeggiare non potremo impedirlo. Tuttavia come Municipio metteremo sicuramente dei paletti. Tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica che ci sarà fra 2-3 mesi. Allo stato attuale, su questo punto, è pertanto prematuro esprimersi». Così, interpellato dal CdT lo scorso 2 dicembre, si era espresso il capo del Dicastero sicurezza di Bellinzona Mauro Minotti. Una reazione che giungeva dopo la decisione della Società Rabadan di annullare l’edizione light che aveva organizzato nella zona dell’Espocentro. E questo dopo che il Municipio non aveva concesso l’autorizzazione allo svolgimento dei bagordi nel centro. Due mesi fa la variante Omicron, allora emergente, faceva paura. Poi, per fortuna, come abbiamo visto, si è dimostrata meno «aggressiva» di quello che si temeva inizialmente. Impossibile, tuttavia, per il Rabadan, alla luce del «liberi tutti» di Berna giunto oggi, far ripartire la macchina organizzativa in tempo per giovedì 24 febbraio. E così, per il secondo anno consecutivo, il carnevale cittadino nella sua forma tradizionale non ci sarà. Ma, ora è ufficiale, verrà sostituito dai particolari festeggiamenti negli esercizi pubblici della capitale.

