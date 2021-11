«In relazione all’edizione 2022 del Carnevale Rabadan, il Municipio comunica di non aver ancora preso alcuna decisione. Approfondimenti sono in corso. Ogni ulteriore comunicazione è rinviata alla prossima settimana». Così si era espressa mercoledì la Città di Bellinzona, in considerazione della situazione epidemiologica legata alla COVID-19. I vertici del Carnevale di Bellinzona hanno espresso preoccupazione, perché due anni di assenza metterebbero economicamente a rischio la sopravvivenza della società. Allora era stata ventilata la possibilità di spostare il Rabadan 2022 altrove, qualora un Comune avesse accettato anche una «versione light». Un iniziale entusiasmo era stato espresso dal vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco, ma ieri c’è stato il dietrofront ufficiale: «Il Rabadan rappresenta Bellinzona e il Municipio di Lugano non vede oggi come corretta l’opzione di spostarlo anche per un solo anno qui». Ora è il PLR della capitale a dire la sua.