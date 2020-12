Tutti venduti i 100 braccialetti speciali del Rabadan, iniziativa voluta per tenere vivo lo spirito del carnevale nonostante l’inevitabile rinuncia all’edizione 2021 causa pandemia. L’obiettivo era quello di sostenere le iniziative sociali proposte dagli organizzatori dei bagordi di Bellinzona e supportare i carnevali ticinesi in difficoltà. Ora, tramite concorso, ci si potrà aggiudicare l’esclusivo braccialetto numero 0.

Come partecipare? Condividendo sui social network, da oggi, la foto che più rappresenta il Rabadan, con l’hashtag #VivoRabadan21, e taggando il profilo della Società Rabadan. La foto che avrà ottenuto più like entro le 23.59 del 4 gennaio si aggiudicherà il premio. Intanto, in vista dei bagordi «home edition», è stato realizzato il kit #VivoRabadan21, in 500 esemplari in vendita a partire da inizio anno sul sito Internet www.rabadan.ch , al mercato del sabato e allo sportello dell’InfoPoint turistico di Bellinzona a Palazzo civico.