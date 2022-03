Ecco la lista del materiale richiesto: dolci per bambini, prodotti per l’igiene personale per bambini, adulti e anziani; salviettine umidificate, biancheria e intimo per bambini e adolescenti, felpe, tute, pantaloni e scarpe per bambini e adolescenti, tè e caffè istantaneo, bevande per bambini in scatole tetrapak, cerotti per medicazioni, spray, sciroppi per bambini, piccole conserve o vasetti con pasti per bambini, antidolorifici acquistabili senza prescrizione medica.